Actualidade

O Governo chinês estabeleceu hoje como meta para 2019 um crescimento económico "entre 6% e 6,5%", num relatório divulgado antes do arranque da sessão anual do legislativo do país.

O mesmo documento aponta uma meta em torno dos 3% para a inflação.

Em 2018, a economia chinesa cresceu 6,6%, o ritmo mais lento dos últimos 28 anos, coincidindo com crescentes disputas comerciais com os Estados Unidos.