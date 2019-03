Actualidade

Pelo menos duas pessoas morreram e sete ficaram feridas, no sul do México, na sequência de um confronto entre dois grupos de traficantes de migrantes, perto da fronteira com a Guatemala, informaram as autoridades judiciais locais.

Os confrontos tiveram lugar no domingo de manhã, na cidade de Venustiano Carranza, no estado de Chiapas, no sul do país, onde os residentes notificaram a polícia de um tiroteio em curso.

No local, as autoridades encontraram os corpos de dois alegados criminosos guatemaltecos e sete feridos: seis guatemaltecos, incluindo quatro menores, e um presumível traficante mexicano de 36 anos.