Actualidade

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, afirmou hoje que Pequim vai investir, este ano, 25.000 milhões de yuan (3.290 milhões de euros) no combate à poluição atmosférica, um aumento homólogo de 25%.

Aqueles gastos estão previstos no relatório do Governo, apresentado por Li no arranque da sessão anual da Assembleia Nacional Popular (ANP), o legislativo chinês.

O documento aponta ainda a redução do consumo de energia em "cerca de 3%", por unidade do Produto Interno Bruto (PIB).