Portugal-China

O guitarrista Pedro Jóia já tinha atuado em Pequim, mas o concerto de hoje teve um sabor especial: decorreu no Antigo Palácio Imperial chinês e assinalou o 40.º aniversário das relações entre Portugal e China.

"É, de facto, de uma grande carga simbólica", reconheceu, à agência Lusa, o músico português, no final de um espetáculo conjunto com Duan Chao, uma das mais aclamadas instrumentistas do 'erhu', instrumento musical originário da China, de duas cordas e tocado com um arco.

O concerto, de cerca de uma hora, esgotou a sala de espetáculos da Cidade Proibida, complexo construído durante a dinastia Ming (1368-1644) e onde residiram 24 imperadores chineses, que se sucederam durante mais de 500 anos.