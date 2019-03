Actualidade

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, minimizou a demissão da ministra do Tesouro, que afirmou ter perdido "a confiança no Governo", na sequência de um escândalo de interferência política.

Anunciada na segunda-feira, a demissão de Jane Philpott é a segunda que o Executivo enfrenta em apenas 30 dias. Em 02 de fevereiro, a então ministra dos Veteranos e ex-ministra da Justiça (2015-2019) Jody Wilson-Raybould tinha anunciado a demissão do cargo.

Dias após a demissão, Wilson-Raybould acusou Trudeau e outros membros do Governo de pressão contínua para oferecer à maior empresa de construção do país, SNC-Lavalin, um acordo para evitar um processo criminal por corrupção na Líbia.