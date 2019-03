LE

O Benfica, em alta depois do 2-1 de sábado na casa do FC Porto, desloca-se na quinta-feira ao reduto do Dinamo Zagreb, previsivelmente com poupanças, para tentar a aproximação aos quartos de final da Liga Europa.

Face à qualidade do plantel, ao coletivo e ao individual, à história e ao presente, o conjunto luso parte como favorito, mas perante um conjunto que, com tudo quase resolvido em 'casa', tem as atenções direcionadas para esta eliminatória.

Pelo contrário, os 'encarnados' têm como principal objetivo a reconquista do título nacional e não estarão, certamente, na máxima força em casa dos quase bicampeões croatas, como já não estiveram na eliminatória anterior.