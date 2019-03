Actualidade

Investigadores anunciaram hoje que um doente britânico aparenta estar livre do vírus da imunodeficiência humana (VIH), depois de ter sido submetido a um transplante de células estaminais.

Dezanove meses após o transplante, o homem, conhecido como o "paciente de Londres", não mostrou qualquer sinal de estar infetado com o vírus, de acordo com investigadores do caso, publicado na segunda-feira, na revista Nature.

A confirmar-se, este é o segundo caso de êxito mundial, depois do norte-americano Timothy Ray Brown ter sido submetido a um tratamento idêntico há 12 anos, na Alemanha.