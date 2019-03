Actualidade

A produção ilícita de ópio no Afeganistão registou um aumento significativo até 2017, excedendo o valor do total das exportações nacionais lícitas de bens e serviços, alertou hoje o Conselho Internacional de Fiscalização de Estupefacientes.

No relatório anual divulgado hoje, o Conselho Internacional de Fiscalização de Estupefacientes (INCB, na sigla em inglês) exorta a comunidade internacional e as Nações Unidas (ONU) a "fornecerem assistência técnica e financeira adicional para enfrentar os desafios do controlo de drogas" no Afeganistão.

"Pedimos aos órgãos e agências relevantes das Nações Unidas que forneçam mais assistência para enfrentar os desafios do controlo de drogas no Afeganistão, em particular, dada a nossa preocupação com os significativos aumentos na produção ilícita de ópio até 2017, quando a economia ilícita de ópio ultrapassou o valor do total das exportações nacionais lícitas", explica este organismo independente com sede em Viena, Áustria.