Actualidade

O português Rui Pinto, colaborador do 'Football Leaks' vai ser extraditado para Portugal, onde deverá ser julgado, decidiu hoje a justiça húngara.

A decisão foi anunciada pelo tribunal metropolitano de Budapeste, no final de uma sessão em que as partes apresentaram argumentos contra e a favor da extradição do português, que vive na Hungria.

Rui Pinto está em prisão domiciliária em Budapeste desde 18 de janeiro, na sequência de um mandado de detenção europeu emitido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).