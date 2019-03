Actualidade

O português Rui Pinto, colaborador do 'Football Leaks', recorreu hoje da extradição da Hungria para Portugal, suspendendo a decisão tomada por um tribunal de Budapeste, disse à Lusa fonte judicial.

Rui Pinto já contestou a extradição, com um recurso que tem "efeito suspensivo imediato" da decisão, e vai aguardar em território húngaro o desfecho deste apelo, explicou a mesma fonte.

O tribunal metropolitano de Budapeste decidiu hoje extraditar Rui Pinto para Portugal, onde deverá ser presente às autoridades, no âmbito da investigação ao acesso aos sistemas informáticos do Sporting e do fundo de investimento 'Doyen Sports'.