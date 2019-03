Incêndios

O primeiro-ministro afirmou hoje que os donativos que foram dados para as vítimas dos incêndios de 2017 através do Estado "estão todos auditados e esclarecidos", reconhecendo que esses foram os momentos mais difíceis do seu mandato.

António Costa foi hoje o convidado d'"O Programa da Cristina", transmitido nas manhãs da SIC, e durante 45 minutos conversou sobretudo sobre a sua vida pessoal, cozinhou uma cataplana de peixe e contou com a presença da mulher, Fernanda Tadeu, bem como dos dois filhos e da nora.

A política quase passou ao lado da presença do primeiro-ministro no programa, mas, perto do final, a apresentadora Cristina Ferreira questionou-o se os incêndios de Pedrógão poderiam ser considerados "a mancha negra" do seu mandato.