PR/Angola

O primeiro-ministro defendeu hoje que "não vale a pena alimentar" uma nova polémica com Angola sobre os incidentes no bairro Jamaica, e antecipou que a visita do Presidente da República a este país será "histórica".

"Acho que há coisas que não vale a pena estarmos a alimentar e, como disse o presidente [de Angola] João Lourenço, estamos agora no pico das nossas melhores relações e tenho a certeza de que esta visita do Presidente da República vai ser excelente", afirmou António Costa, em declarações captadas pela SIC Notícias, à margem da sua participação no programa de entretenimento de Cristina Ferreira.

O primeiro-ministro preferiu destacar a "relação secular" entre os dois países, considerando que o recente problema com Angola - relacionado com o processo judicial do ex-vice-presidente do país Manuel Vicente - "está ultrapassado".