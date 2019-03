Actualidade

A unidade de combate ao terrorismo da polícia britânica revelou estar a investigar três pacotes armadilhados descobertos hoje em dois aeroportos e uma estação de comboios em diferentes partes de Londres.

Agentes especialistas analisaram os pacotes, envelopes brancos de tamanho A4 com saquetas almofadadas no interior, e declararam ser pequenos dispositivos explosivos improvisados capazes de se incendiarem após serem abertos.

O primeiro alerta foi dado pelas 09:55 (hora local, a mesma que em Lisboa) num edifício onde está a sede da administração do aeroporto de Heathrow, no oeste de Londres, quando um pacote foi aberto pelos funcionários, o que resultou na ignição do explosivo, mas sem causar feridos.