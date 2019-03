Actualidade

O desfile do bloco de Carnaval da cantora brasileira Ludmilla foi hoje encerrado no centro do Rio de Janeiro devido a confrontos entre foliões, que obrigaram à intervenção da Polícia Militar, informou a imprensa no local.

O tumulto teve início por volta de 12:20 (hora local, 15:20 em Lisboa) e a Polícia Militar recorreu ao uso de bombas de gás, gás pimenta e cassetetes para dispersar o público.

Os agentes da polícia fizeram ainda um cordão humano à volta do carro alegórico onde se encontravam a cantora e os seus convidados, que acabaram por dar por encerrado o concerto.