Actualidade

O partido Aliança apontou hoje a existência de "dois pesos e duas medidas" na apreciação da participação do Presidente da República e do primeiro-ministro num programa de entretenimento da SIC, registando as "surpreendentes evoluções da vida política portuguesa".

Em comunicado emitido após uma reunião da Comissão Executiva do partido, um dos pontos refere-se à participação de hoje do primeiro-ministro, António Costa, n'"O programa da Cristina", transmitido nas manhãs da SIC.

"Cumpre-nos notar que também aqui se notam os dois pesos e duas medidas existentes na sociedade portuguesa: se um Presidente da República telefona para o programa, o país quase 'vem abaixo' com um enorme coro de censuras. Se um primeiro-ministro lá vai fazer uma cataplana, o país desfaz-se em cumprimentos elogiosos. Como deve ser bom ser de esquerda!", refere o comunicado.