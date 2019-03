Actualidade

A Coreia do Norte registou, no ano passado, as piores colheitas dos últimos dez anos, resultado de uma produção prejudicada por desastres naturais, falta de terra arável e métodos agrícolas ineficientes, apontou hoje a ONU.

Sob pesadas sanções da comunidade internacional, devido aos programas nucleares e de mísseis de Pyongyang, o país sofre há anos uma grave escassez de alimentos. Quase 11 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária.

De acordo com o relatório "Necessidade e Prioridades", elaborado por agências da ONU, as colheitas do ano passado somaram 4,95 milhões de toneladas, o que representa uma queda de 500 mil toneladas.