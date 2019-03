Actualidade

Nazaré Costa Cabral, doutorada em Direito e licenciada em Economia, assume hoje o cargo de presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP), tendo sido nomeada para um mandato de sete anos.

Foi em 25 de janeiro que o Governo aceitou a proposta, do presidente do Tribunal de Contas e do governador do Banco de Portugal, de nomear a professora universitária Nazaré Costa Cabral para presidente do CFP, sucedendo a Teodora Cardoso.

Uma semana mais tarde, em 31 de janeiro, o executivo, reunido em Conselho de Ministros, aprovou a designação, e, dias depois, em 15 de fevereiro, a nomeação para um mandato de sete anos foi publicada em Diário da República.