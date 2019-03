Actualidade

Uma organização não-governamental timorense defendeu hoje que o combate à violência de grupos de artes marciais (GAM) exige, além de ações de segurança, que o Governo lide com problemas económicos e sociais de base.

"Embora a violência dos GAM represente uma ameaça à segurança pública, as respostas militares não abordam as causas do problema e podem até causar mais danos do que benefícios", sublinhou, em comunicado, a Fundasaun Mahein (FM), especializada na análise de questões de segurança.

"É importante reconhecer que os GAM não são inerentemente problemáticos. Enquanto alguns GAM atuam como veículos para a competição violenta, a prática das artes marciais em si pode ter uma valiosa função social, dando aos jovens uma saída saudável para a agressão e um sentimento de camaradagem", referiu a organização não-governamental (ONG).