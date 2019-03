Actualidade

Itália deverá tornar-se, junto com Portugal, um dos poucos países da União Europeia (UE) a apoiar formalmente o projeto internacional de infraestruturas lançado pela China 'Faixa e Rota', apesar da oposição de Washington e Bruxelas.

Citado pelo jornal Financial Times, o subsecretário do ministério italiano do Desenvolvimento Económico, Michele Geraci, revelou que Roma deve assinar um memorando de entendimento de apoio aquela iniciativa, que materializa a nova vocação internacionalista de Pequim.

A iniciativa visa conectar o sudeste Asiático, Ásia Central, África e Europa, e é visto como uma versão chinesa do 'Plano Marshall', lançado pelos EUA após a Segunda Guerra Mundial, e que permitiu a Washington criar a fundação de alianças que perduram até hoje.