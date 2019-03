Actualidade

Mais de 500 pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública (PSP) durante a operação "Carnaval em Segurança 2019", que terminou na terça-feira e levou à apreensão de mais de 2.800 artigos pirotécnicos

Segundo o balanço final da operação, foram detidas pela PSP 501 pessoas, 165 das quais por condução sob excesso de álcool, 94 por falta de carta de condução, 80 por tráfico de droga e 78 para cumprimento de mandados de detenção.

Em comunicado, a PSP indica ainda que durante a operação, que decorreu entre as 07:00 do dia 26 de fevereiro e as 24:00 de terça-feira, deteve 19 pessoas por furto, oito por roubo, 13 por desobediência e quatro por agressões a polícias.