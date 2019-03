Actualidade

O filme "Raiva", de Sérgio Tréfaut, tem estreia marcada para quinta-feira, no Brasil, e enquadra-se na realidade do país, que "caminha para a catástrofe absoluta com o Governo Bolsonaro", afirma a produtora Carolina Dias, da Refinaria Filmes.

"Acredito que 'Raiva' terá uma ótima receção no Brasil por parte da crítica e do público. (...). Trata de um tema que permanece, infelizmente, ainda contemporâneo e universal - a luta pela terra, pela sobrevivência, a fome, a dignidade. Essa história poderia ter acontecido aqui. No caso do Brasil, essa luta está longe de acabar, principalmente com este novo (des)governo", frisou a produtora brasileira Carolina Dias em entrevista à agência Lusa.

"Raiva", uma coprodução entre Portugal, Brasil e França, dirigida por Sérgio Tréfaut, passa-se nos anos de 1950, nos campos do Baixo Alentejo, em plena ditadura de Oliveira Salazar, e mostra um interior assolado pela pobreza extrema, que, na visão da produtora brasileira, poderá ajudar o Brasil a refletir sobre os tempos que o país sul-americano atravessa agora.