Actualidade

A produtora brasileira Refinaria Filmes prepara a rodagem de "Náufragos", uma longa-metragem de ficção sobre escravatura, do realizador português José Barahona, escrita com José Eduardo Agualusa, entre outros projetos com Portugal.

Barahona é sócio da Refinaria Filmes, reside entre Brasil e Portugal, e tem concretizado coproduções que retratam essa ligação entre os dois países, como foi o caso de "Estive em Lisboa e lembrei de você", estreado em 2016.

"Náufragos" conta a história de escravos negros e de portugueses e brasileiros brancos que sobreviveram a um naufrágio, e vão dar a uma ilha deserta.