Actualidade

A OCDE reviu hoje em baixa a sua previsão de crescimento para a economia mundial este ano e em 2020, devido à elevada incerteza política, às tensões comerciais e à queda da confiança de empresários e consumidores.

"A expansão global continua a perder força. O crescimento global deve descer para 3,3% em 2019 e 3,4% em 2020, com os riscos negativos a continuarem a crescer", indica a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) na atualização intercalar das suas previsões económicas ('Interim Economic Outlook').

A OCDE desce assim em 0,2 pontos percentuais (p.p.) e em 0,1 p.p. as suas anteriores previsões divulgadas em novembro para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) mundial para 2019 e 2020, respetivamente, depois do crescimento de 3,6% em 2018.