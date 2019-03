PR/Angola

A FLEC/FAC lamentou hoje que o programa da visita de Estado a Angola do Presidente português exclua uma deslocação a Cabinda, mas disse acreditar que Marcelo Rebelo de Sousa aborde o assunto com o homólogo angolano, João Lourenço.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a direção política da Frente de Libertação do Estado de Cabinda - Forças Armadas de Cabinda (FLEC/FAC), salienta que os "valores humanistas, de justiça e de defesa da dignidade humana" do chefe de Estado português leva-a a acreditar que Marcelo irá "interceder vigorosamente" junto de João Lourenço para que Luanda "cesse a repressão e as prisões arbitrárias" no enclave.

"A direção política da FLEC lamenta que o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, não tivesse programado uma visita a Cabinda como a nação lusófona geograficamente mais próxima de Angola, que recebe a visita do chefe de Estado português", lê-se no comunicado.