Actualidade

Mais de 800 condutores foram detidos por excesso de álcool durante a "Operação Carnaval 2019" da GNR, 238 dos quais apresentavam uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l, considerada crime, foi hoje anunciado.

No balanço final da "Operação Carnaval 2019", que decorreu entre os dias 01 e 05 de março, a GNR refere que deteve igualmente 62 condutores por falta de habilitação legal para conduzir.

No total, foram fiscalizados 24.464 condutores e registadas 6.485 infrações, das quais 1.623 por excesso de velocidade, 373 por falta de inspeção periódica, 291 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 237 por utilização indevida do telemóvel durante a condução e 230 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças.