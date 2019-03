Actualidade

O Benfica viajou hoje para a Croácia, onde na quinta-feira defronta o Dínamo Zagreb, sem os futebolistas André Almeida, Pizzi e Jonas, numa lista de convocados que integrou o jovem Nuno Santos, extremo da equipa B.

Em comparação com o jogo de sábado, no estádio do FC Porto, que deixou o Benfica na liderança da I Liga, graças à vitória por 2-1, o treinador Bruno Lage prescindiu de André Almeida, Pizzi e Jonas, promovendo as entradas de Yuri Ribeiro, Krovinovic e Nuno Santos para o embate da Liga Europa.

O extremo, de 20 anos, é habitual titular na equipa B do Benfica, clube que representa desde os iniciados, apesar de nas escolinhas ter ainda representado o Boavista e o FC Porto.