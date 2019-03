Brexit

O procurador-geral do Governo britânico, Geoffrey Cox, disse hoje que as negociações com o negociador chefe da UE, Michel Barnier, para alterar o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE) foram "robustas" e estão em causa detalhes.

"Eu não posso revelar as negociações. Estas são negociações privadas e confidenciais. Mas estamos agora na questão substancial. Ambos os lados trocaram opiniões robustas e fortes", disse hoje, à chegada a Londres desde Bruxelas, em declarações à estação de televisão Sky News.

Cox sublinhou que as "negociações são muito sensíveis" e que o Governo britânico apresentou "algumas propostas, propostas muito razoáveis".