Actualidade

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) apela, numa carta aberta ao primeiro-ministro e aos líderes parlamentares, para que o Governo "negoceie seriamente" com os médicos e que "não se falte à verdade quanto aos seus salários".

Na carta aberta, que será entregue hoje aos destinatários, o SIM afirma que o Governo "despreza os médicos portugueses porque não está a aproveitar a disponibilidade e paciência dos sindicatos médicos e os seus esforços para evitarem maior prejuízo à saúde dos portugueses".

"O Governo português despreza médicos do SNS que perderam 23% do seu poder de compra afastando as remunerações ainda mais do praticado nos restantes países da União Europeia, numa altura em que o salário mínimo em Portugal já é superior a metade salário líquido de um médico no início de funções", lê-se na carta assinada pelo secretário-geral do SIM, Roque da Cunha.