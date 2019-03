Ébola

O número total mortos devido ao Ébola no nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo) subiu para 565 em 900 casos registados, de acordo com os últimos dados do Governo congolês.

Segundo um relatório do Ministério da Saúde daquele país africano a que a agência Efe teve acesso, a contabilização oficial até à passada terça-feira, dia 5 de março, dá conta de 900 contágios, 835 dos quais confirmados em laboratório e 65 prováveis, e de 565 mortes, das quais o resultado "positivo" foi também atestado em laboratório.

O ministro da Saúde congolês, Oly Ilunga Kalenga, qualificou na terça-feira a evolução da resposta à epidemia como "positiva no geral" e garantiu que se encontra sob "relativo controlo" na maioria das áreas afetadas.