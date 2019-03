Europeias

O eurodeputado comunista Miguel Viegas foi substituído como segundo nome na lista de candidatos às eleições europeias de 26 de maio pela linguista Sandra Pereira, anunciou hoje a coligação que junta PCP e "Os Verdes" (CDU).

Na lista, encabeçada pelo eurodeputado e vereador em Lisboa João Ferreira, continua a constar em terceiro lugar o atual deputado no Parlamento Europeu João Pimenta Lopes, enquanto o primeiro elemento dos ecologistas surge em quarto posto: a professora de 36 anos Mariana Silva, membro do Conselho Nacional e da Comissão Executiva do PEV.

A agora segunda posicionada, Sandra Pereira, tem 42 anos e é investigadora no Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, dirigente da Associação de Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) e membro da direção do sector intelectual da Organização Regional de Lisboa do PCP.