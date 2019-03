Actualidade

A Avenida Dom Carlos I, na Foz do Douro, Porto, vai ser fechada ao trânsito a partir das 14.30 horas, devido ao previsível agravamento das condições meteorológicas, indicou hoje a Câmara do Porto.

Em comunicado, a autarquia portuense indica que foi emitido um aviso laranja sobretudo devido ao agravamento da agitação marítima e cita o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que prevê "aumento significativo da agitação marítima com ondas de noroeste com cinco a 5,5 metros, podendo atingir nove metros de altura máxima".

"Por precaução, torna-se necessário interromper a circulação automóvel na Avenida de Dom Carlos I, na zona da barra do Douro, a partir das 14,30 horas de hoje, quarta-feira, 06 de março. O trânsito será restabelecido logo que as condições do mar o permitam, sendo feita uma reavaliação da situação no início da manhã de quinta-feira, dia 07", refere a nota camarária.