Actualidade

O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria (CHL), Helder Roque, comunicou hoje aos seus colaboradores que apresentou a sua demissão à ministra da Saúde, em "protesto" pela falta de recursos.

Helder Roque apresentou a sua demissão à ministra da Saúde, Marta Temido, no dia 28 de fevereiro e hoje enviou uma carta a dar conhecimento a toda a estrutura do CHL.

Na missiva, a que a Lusa teve acesso, o presidente cessante salienta que a saída do CHL, "enquanto protesto, é o melhor contributo" que pode prestar à "continuação do sonho": "reforçar a dimensão do CHL como instituição de referência regional, sustentando-o em meios humanos e equipamento".