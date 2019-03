PR/Angola

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje esperar que a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a Angola ajude a caminhar para "o pico" as relações entre os dois países.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, em Lisboa, Costa declarou esperar que a deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa feche "com chave de ouro" o "novo ciclo de relações" entre os dois países, iniciado com a visita que fez a Luanda.

"Depois de ter ultrapassado aquele irritante judiciário que perturbou as nossas relações", afirmou, numa referência ao processo judicial em Portugal que envolvia o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente.