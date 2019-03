Actualidade

As comemorações de 25 edições do festival Super Bock Super Rock (SBSR), que decorre em julho em Sesimbra, iniciam-se a 06 de abril, com concertos em 16 cidades portuguesas de Conan Osiris, Glockenwise, Conjunto Corona, Sallim e Galgo.

"A aposta na nova música portuguesa continua a ser forte, como sempre tem acontecido ao longo destas 25 edições de Super Bock Super Rock. Conan Osiris, Conjunto Corona, Galgo, Glockenwise e Sallim são alguns dos nomes que confirmam essa aposta na 25.ª edição do festival. Cinco nomes, que para além de atuarem no Super Bock Super Rock, vão também atuar de norte a sul do país, num 'warm up' durante cinco fins de semana, a abrir caminho para o Festival, com a 'Road to SBSR'", refere a promotora Música no Coração, num comunicado hoje divulgado.

O circuito de 25 concertos, promovido pela marca de cerveja que dá nome ao festival em parceria com o Maus Hábitos, irá decorrer entre abril e junho em sete datas (06, 13, 26 e 30 de abril, 04 e 18 de maio e 01 de junho), passando por 16 cidades e culminando na 25.ª edição do SBSR.