PR/Angola

O Presidente português considerou hoje que Portugal e Angola evoluíram da cooperação para uma "parceira estratégica segura" que permite "enfrentar todos os imponderáveis da vida económica, social, financeira e política mundial".

Marcelo Rebelo de Sousa falava numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo angolano, João Lourenço, com quem hoje se reuniu, no palácio presidencial, em Luanda, no primeiro dia da sua visita de Estado a Angola.

"Tudo isto só foi possível fazer - sabe-o quem conhece a diplomacia e a política - porque houve uma fortíssima vontade política - porque houve um espírito de parceria, houve o elevar o nosso relacionamento a uma parceria estratégica. Já não é só amizade, já não é só cooperação, é parceria", afirmou, na sua intervenção inicial.