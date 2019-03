Actualidade

O fisco considera que a entrega de uma declaração de substituição de IRS é a solução mais simples, eficaz e com menos custos para o contribuinte fazer face a casos em que decisões judiciais impliquem a devolução de valores pagos.

Esta posição da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) consta de uma nota informativa, hoje conhecida, elaborada por este organismo a propósito dos projetos de lei do PSD e do CDS/PP que propõe a criação de um mecanismo de revisão oficiosa das declarações do IRS em caso de decisões judiciais que impliquem devoluções aos contribuintes de valores indevidamente cobrados.

Na origem destas propostas dos social-democratas e dos populares estão os casos que envolveram a declaração de inconstitucionalidade da taxa de proteção civil cobrada pela Câmara de Lisboa, o que implicou a sua devolução e posterior correção das declarações de IRS por parte dos senhorios que tinham deduzido esta taxa aos rendimentos de rendas.