Actualidade

A portuguesa Indie Campers, de aluguer de autocaravanas, fechou um contrato com a alemã Knaus Tabber, fabricante destes veículos, para aumentar a frota, no valor de 70 milhões de euros.

Numa nota enviada à Lusa, a empresa revelou que este acordo tem um prazo de quatro anos, permitindo à sociedade "aumentar substancialmente a sua frota atual, recorrendo a soluções flexíveis, com modelos especificamente concebidos para a rede Indie, designadamente carrinhas topo de gama para segmentos 'prime'".

Citado no mesmo comunicado, Hugo Oliveira, fundador e presidente executivo da Indie Campers, explicou que a parceria com a Knaus Tabbert vai "permitir alargar substancialmente" a frota e "continuar a crescer no mercado europeu, mantendo a qualidade de serviço".