Actualidade

O presidente do município de Leiria, Raul Castro, lamentou hoje a demissão do presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria (CHL), esperando que a tutela disponibilize mais recursos.

Raul Castro (PS), que esta tarde se reúne com a ministra da Saúde, Marta Temido, numa reunião agendada há algum tempo, considerou que a saída de Helder Roque da presidência do CHL é "uma situação que preocupa".

Lamentando a saída do responsável, Raul Castro espera que "possa haver uma decisão que ajude a mitigar as situações que vêm acontecendo e têm sido descritas por vários utentes do CHL".