Greve/Enfermeiros

A Procuradoria-geral da República remeteu para o Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa (DIAP) a queixa da Associação Sindical dos Enfermeiros sobre tentativa de boicote à greve por parte do Ministério da Saúde.

Segundo documentos a que a agência Lusa teve acesso, a Procuradoria indicou à Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE) que a denúncia foi reencaminhada para a diretora do DIAP de Lisboa, depois de o seu teor ter sido "alvo da melhor atenção".

A ASPE queixou-se à PGR da "conduta do Ministério da Saúde" com o objetivo de "violar crassamente" a lei e a decisão do tribunal arbitral em relação à greve dos enfermeiros que decorreu entre janeiro de final de fevereiro.