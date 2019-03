Actualidade

A quarta edição do Coimbra BD arranca na quinta-feira e decorre até domingo, com exposições, conferências e apresentações de livros, contando também com uma extensão do festival de cinema de terror MOTELX.

Na Coimbra BD - Mostra Nacional de Banda Desenhada, vão marcar presença convidados internacionais - o belga Étienne Schréder, autor do livro "O Segredo de Coimbra", e o desenhador italiano Fabio Celoni -, bem como vários artistas portugueses, como é o caso de Filipe Melo, André Caetano ou Joana 'Mosi', informou o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Na Casa Municipal da Cultura de Coimbra, vão decorrer oficinas, um desfile e concurso de 'cosplayers' (pessoas que se vestem e fantasiam de personagens ficcionais), exibição de curtas metragens de animação e filmes infantis, estando também presente um espaço de venda de banda desenhada, ilustração e 'merchandising'.