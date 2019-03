Actualidade

O presidente do Tribunal da Relação do Porto, Nuno Ataíde das Neves, considerou hoje que a retirada de processos de violência doméstica ao juiz Neto de Moura mostra que o sistema judicial "está atento" e disponível para mudar.

"O que eu espero é que haja um apaziguamento do ambiente e que as pessoas percebam que o sistema judicial está atento a fazer as mudanças quando acha adequado", afirmou Nuno Ataíde das Neves à agência Lusa, justificando a sua decisão de transferir o juiz Neto de Moura para a secção cível.

O presidente da Relação do Porto confirmou que a transferência de Neto de Moura teve o acordo do magistrado, sublinhando que a medida surge na sequência do "avolumar de ataques ao senhor desembargador, pondo em causa não só a pessoa dele como também a imagem dos tribunais, da Relação do Porto e da Justiça em geral".