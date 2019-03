Tancos

O ex-chefe do Estado-Maior do Exército Rovisco Duarte afirmou hoje que a sua demissão do cargo "nada teve a ver com Tancos", mas sim com a Lei de Programação Militar (LPM), da qual discordou "em parte".

O ex-CEME admitiu, em seguida, que a sua saída também se deveu "um pouco" a solidariedade para com o anterior ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, que se demitira dias antes na sequência da polémica em torno do caso de Tancos.

"Foi fundamentalmente um problema de equipas. O ministro anterior tinha saído, eu tinha sentido o apoio dele, um pouco por solidariedade também", disse.