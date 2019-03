Actualidade

(CORREÇÃO DO 2.º PARÁGRAFO) Lisboa, 06 mar (Lusa) - O Vitória de Guimarães pediu hoje a insolvência da SAD do Sporting, devido a uma dívida relativa à transferência do futebolista brasileiro Raphinha, de acordo com o publicado no portal Citius.

No processo que deu hoje entrada no Juízo de Comércio de Lisboa, a SAD vimaranense reclama a insolvência do Sporting, devido ao atraso no pagamento de cerca de quatro milhões de euros. (O VALOR EM DÍVIDA É QUATRO MILHÕES DE EUROS E NÃO 30 MIL).

O avançado brasileiro foi contratado pelos 'leões' ao Vitória de Guimarães no verão passado, por 6,5 milhões de euros.