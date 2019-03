Actualidade

O Centro Hospitalar de Leiria (CHL) vai ser alvo de uma avaliação, por parte Ministério da Saúde, com o objetivo de perceber os problemas existentes e avançar com as "decisões adequadas" para os resolver, afirmou hoje o autarca Raul Castro.

"Vamos aguardar mais uns dias para sabermos que medidas vão ser tomadas para resolver essa situação", disse o presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul Castro (PS), em declarações à agência Lusa, após uma reunião com a ministra da Saúde, em Lisboa.

De acordo com o autarca, a ministra Marta Temido "assumiu o interesse em fazer uma análise um pouco mais profunda àquilo que está a acontecer" no CHL, para perceber as causas dos problemas que afetam a unidade hospitalar e "tentar, a partir daí, arranjar soluções adequadas".