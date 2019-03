SATA/Privatização

O novo caderno de encargos do processo de alienação de 49% do capital social da Azores Airlines vai estar concluído até final do primeiro semestre, disse hoje a secretária regional dos Transportes e Obras Públicas dos Açores.

Ana Cunha considerou, em declarações aos jornalistas, em Ponta Delgada, que estão reunidas as condições para avançar com o novo concurso público até final do ano, depois de conhecido o caderno de encargos, até final de junho.

"Claro que há [condições], senão não tinha fixado estes prazos a mim mesma", disse.