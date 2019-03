Actualidade

A Noruega conquistou hoje pela quinta vez a Algarve Cup de futebol feminino, depois de vencer a Polónia, por 3-0, na final, disputada no Municipal da Bela Vista, no Parchal, Albufeira.

Isabell Herlovsen (24 minutos), Caroline Hansen (65) e Karina Saevik (74) marcaram os golos do conjunto norueguês frente à Polónia, que chegou pela primeira vez à final da competição.

Depois de ter vencido quatro das primeiras cinco edições (1994, 1996, 1997 e 1998), a Noruega voltou a erguer o troféu, isolando-se no segundo lugar das equipas com mais títulos, com cinco, metade dos conquistados pelos Estados Unidos.