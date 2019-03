Montepio

(CORREÇÃO) Lisboa, 06 mar (Lusa) - A Associação Mutualista Montepio defendeu hoje que a proposta de Tomás Correia, aprovada em assembleia-geral da Caixa Económica Montepio Geral, que prevê que o banco suporte as multas dos administradores configura uma "prática comum" entre as instituições financeiras.

"Todos os pontos discutidos nessa reunião e traduzidos em ata resultaram de orientações estabelecidas pelo Conselho de Administração da Associação Mutualista, no quadro da desvinculação da administração à época, presidida pelo senhor Dr. Félix Morgado", indicou, em comunicado, a Associação Mutualista Montepio.

De acordo com a Associação, esta deliberação "está em linha com a prática comum entre as instituições financeiras em Portugal e no estrangeiro, na medida em que a defesa dos visados é essencial para assegurar a defesa e absolvição das próprias instituições".