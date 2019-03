Actualidade

Um jornal oficial do Partido Comunista da China (PCC) publicou hoje uma reportagem sobre o ensino do português na China e literatura portuguesa traduzida para chinês, com destaque para Luís de Camões e Fernando Pessoa.

"Embora não seja particularmente conhecida na China, não significa que não haja fãs chineses de literatura portuguesa", escreve o Global Times, jornal de língua inglesa do grupo do Diário do Povo, o órgão central do PCC.

O jornal compara o "profundo impacto" de Os Lusíadas, em Portugal e na literatura portuguesa, com a importância do autor William Shakespeare no universo anglo-saxónico.