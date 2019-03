Actualidade

Uma agência literária dedicada aos autores da Ásia e dos países e territórios de língua portuguesa foi hoje lançada em Macau, num projeto que o diretor da Capítulo Oriental disse ser único.

"Não havia qualquer projecto com este cariz, realmente dedicado a estes dois mundos, com foco nas línguas portuguesa e chinesa, mas também capaz de olhar para os outros espaços em volta, no continente asiático", disse à Lusa Hélder Beja.

"É uma agência literária que tem como desígnio aproximar os autores dos países de língua portuguesa deste continente (asiático), bem como levar alguns escritores asiáticos, incluindo escritores de Macau, até Portugal, ao Brasil e a outras paragens", explicou.