Actualidade

Uma série de explosões junto ao local onde decorria uma cerimónia política em que se encontrava o primeiro-ministro hoje na periferia de Cabul provocou a fuga imediata dos participantes apesar dos apelos à calma.

"Mantenham-se calmos, a explosão não é aqui" disse o ex-presidente da Assembleia Nacional Mohammad Younnus Qanooni aos participantes do comício que estava a ser transmitido em direto pela televisão afegã.

No local encontravam-se o presidente do executivo Abdullah Abdullah e o antigo presidente do Afeganistão Hamid Karzai além de outras altas figuras do Estado.